避免防疫漏洞 台南古都馬拉松延期

台南市政府26日在民治市政中心舉行記者會，由市長黃偉哲（右）宣布，原定3月1日登場的台南古都馬拉松，延期到10月舉行。中央社記者楊思瑞攝 109年2月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）武漢肺炎疫情延燒，原定於3月1日登場的2020台南古都馬拉松，經台南市政府評估後，今天由市長黃偉哲宣布延到今年10月舉辦，並請參賽選手先保留已收到的參賽者物資。

台南市政府今天中午在民治市政中心召開緊急記者會，由黃偉哲宣布這項決定。

黃偉哲表示，雖然市府於昨天才剛舉行過今年的古都半程馬拉松賽前記者會，說明市府為本次賽事戰戰兢兢準備的所有防疫工作。但全球疫情不斷升溫，義大利還傳出了一起確診案例參加馬拉松賽事。

黃偉哲表示，加上近來不少網友憂心國內疫情發展，傳出希望市府能停辦今年古都馬拉松的意見，避免產生防疫漏洞。市府力求審慎，在徵詢醫療專業人士意見與審慎評估後，做出延後舉行的決定。

台南市教育局長鄭新輝表示，考量此次賽事共有1萬4000多名跑者參加，屬於超大型集會活動。在無法確保百分之百零風險的情況下，如果有萬一，將會增加國內防疫工作的負擔，忍痛決定將活動延後到10月中旬舉行，請報名的跑友體諒，希望大家共體時艱，齊心協力配合防疫，早日恢復正常生活。

台南市體育處指出，因參賽物資已寄出，已完成報名手續的跑友將陸續收到。請跑友務必妥善保存，以便參加10月中旬的比賽，並留意在2020台南古都國際半程馬拉松官網公布的最新訊息。（編輯：謝雅竹）1090226