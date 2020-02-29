洪宸毅加快節奏率隊勝 平鎮木棒聯賽晉4強

高中木棒聯賽8強賽，平鎮高中29日與南英商工交手，上屆冠軍平鎮先發投手洪宸毅調整心態、加速投球節奏，率隊以5比3拿勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 109年2月29日

（中央社記者謝靜雯嘉義29日電）高中木棒聯賽8強賽平鎮高中與南英商工交手，上屆冠軍平鎮先發投手洪宸毅調整心態、加速投球節奏，牛棚投手穩守，加上攻勢有效串聯搶分，終場以5比3拿勝、晉級4強。

平鎮高中先發投手洪宸毅扛高中棒球聯賽（木棒組）8強先發，他透露先前教練團幫忙微調擺臂，今天搶好球數的比率增加，加上心態調整，場上積極搶好球數、勇於與打者對決。

洪宸毅透過出賽不斷修正，他表示過去常有比賽節奏太慢，反而影響守備員專注度的問題，今天先發加快投球節奏，收到不錯的成效。

洪宸毅今天前5局沒有失分，6局2人出局、壘上有人時退場休息，陳冠宇接手中繼被敲安打，加上守備失誤掉分，失分要記在洪宸毅身上，陳冠宇投1局，吳秉恩後援2.1局，兩人聯手壓制，沒讓南英有機會反攻。

平鎮今天首局靠著李灝宇安打、短打推進、失誤、暴投、高飛犧牲打，開賽攻下2分，2局再靠著單局2次失誤、安打、保送，再添2分、拉開領先差距，4局靠保送、接連暴投、安打，拿下第5分。

平鎮今天拿下勝利，但多是對手失誤送分，總教練吳柏宏表示，一開始有把握對方給的機會搶分，但在得點圈有人時的推進，還需要再調整。

至於洪宸毅整體表現不錯，吳柏宏表示，有一直提醒洪宸毅大膽投，後面有隊友守備幫忙，但今天2好球後被打安打的狀況比較多。

平鎮投手教練羅健銘表示，今天3任投手除了吳秉恩稍好一點，其他都有球路偏高的問題，幾乎1到9局投手都有點狀況，也需要繼續調整；平鎮晉級4強，明天將與高苑工商與普門中學比賽勝隊交手。（編輯：吳協昌）1090229