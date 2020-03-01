穀保至少6人投入中職選秀拚輪次 劉予承抉擇中

（中央社記者謝靜雯嘉義1日電）穀保家商青棒隊陣中好手多，今年至少6人將投入中職選秀，去年U18世界盃青棒賽冠軍隊國手林辰勳、林子崴、何恆佑被看好前2輪出線，另一名受關注的投打好手劉予承還在抉擇中。

林子崴是「投打二刀」好手，具有左投和穩定性優勢，被評價為目前高三球員中數一數二的左投手，最快球速約在143、144公里，經過U18世界盃磨練又更成長，這段期間球速和壓制力都有明顯進步，若再提升球速，有利推進選秀輪次。

林子崴表示，和林辰勳、何恆佑從國小同隊到高中，今年3人一起講好要投入中職選秀，還點名同是U18世界盃隊友、平鎮高中三壘強打者林子豪，「一直都認識他，但都沒有同隊過，希望進到職棒有機會當隊友」。

穀保總教練周宗志對於林辰勳的評價高，守備能力佳，蹲捕、配球有自己的想法，在此批高三球員中，為評價最高的捕手；何恆佑打擊表現穩定，也具有長打能力，內野二、三壘都可以守。

今年中職選秀若旅外球員參選不多，林辰勳、林子崴、何恆佑都被評價有首輪實力，保守估計前2輪被選中不是問題。

去年U18世界盃最佳三壘手王順和、U18國手林吳晉瑋也將投入選秀。去年U18世界盃中華培訓隊投手李慶隆，具球速優勢，這段期間持續修正姿勢，希望改善控球狀況，也將投入中職選秀。

除了上述6名球員外，同樣可打可投的劉予承，此次木棒聯賽多以打者身分出賽，今天賽後累計24打數敲出11支安打，打擊率高達4成58，今天也有登板後援投1局、無失分。

周宗志表示，劉予承在去年U18中華隊與美國U18代表隊打熱身賽時支援登板，表現令球探驚豔，投球最快球速也曾被測到148公里，無論投打都有球探在追蹤，會不會投入選秀，目前還在最後考慮中。（編輯：張雅淨）1090301