林政華木棒聯賽打擊率破5成 打出自信拚選秀

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）2日舉行季軍戰，台東體中以1比8、7局輸球、拿下殿軍，U18世界盃國手、台東體中外野手林政華單場4打數敲出1支安打，木棒聯賽場場敲安，打擊率高達5成10，奪打擊獎第一名，確定畢業後投入中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 109年3月2日

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）U18世界盃國手、台東體中外野手林政華，此次高中木棒聯賽總計12場出賽、場場敲安，打擊率高達5成10，奪打擊獎第一名，越打越有自信，確定畢業後要挑戰中職選秀，目標5輪內。

林政華去年入選U18世界盃青棒賽中華代表隊，總計9場出賽打擊率3成46，攻守表現穩定，經過U18世界盃高張力比賽磨練，林政華明顯成長，尤其心理層面進步很多。

台東體中總教練葉明嘉表示，林政華本來就是拚勁很好的球員，高三擔任隊長，也有領導能力，在球隊中只要沒有傷勢，每個盃賽打擊率都可維持至少3成，打擊很穩定，就連在U18世界盃，打擊表現也沒有受到壓力影響。

林政華今天季軍戰單場4打數敲出1支安打，木棒聯賽場場敲安，但卻不滿意自己後半段出賽表現，他透露目標是每場比賽敲2安，近兩場比賽都沒有達標，今天壘上有人的打擊機會也沒能把分數送回。

台東體中季軍戰以1比8、7局輸球、拿下殿軍，已經是隊史最佳成績，但林政華覺得可惜，前半段比賽緊咬，本來有機會拿下勝利，大家遇到狀況的時候沒有穩住。雖然木棒聯賽沒能拿下季軍，但接下來國手選拔賽，林政華對球隊很有信心，希望可以扮演好隊長的角色，帶領大家拿下好成績。

林政華經過U18世界盃磨練，木棒聯賽打擊維持火燙手感，他表示，原本以為自己面對壓力時可能沒辦法處理的很好，但教練、隊友一直很支持，越打越有信心，原本還在猶豫中，現在也確定畢業後會投入中職選秀，有跟U18隊友們討論，目標5輪內。（編輯：謝雅竹）1090302