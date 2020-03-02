穀保木棒聯賽爭冠失利 教頭勉加強細節拚選拔賽

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍決戰2日晚間登場，由桃園平鎮高中與新北穀保家商交手，終場穀保以2比3一分之差吞敗居次，球員賽後難掩失落神情。中央社記者謝靜雯攝 109年3月2日

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）穀保家商今天在高中木棒聯賽冠軍戰與平鎮高中交手，先發投手劉予承比賽前半段沒能有效壓制，穀保輸球拿下亞軍、球員難過落淚；總教練周宗志扛下責任，勉勵球員加強細節再拚選拔賽。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰，再度由穀保家商與平鎮高中交手，穀保家商出其不意派出劉予承先發，但比賽前半段就有狀況，首局接連被敲3支安打失掉1分，3局投出保送，被敲出三壘打、高飛犧牲打，再失2分。

劉予承今天總計投2.1局被敲5支安打，投出2次三振，失掉3分皆為責失分，林昱珉接手後援6.2局壓制，沒有多掉分數，穀保後半段追分不及，以2比3吞敗，劉予承承擔敗投，穀保挑戰隊史木棒聯賽第6冠失利。

總教練周宗志表示，今天比賽劉予承占輸贏的一半，「我必須負起責任，比賽投手調度和安排是教練的決定」；周宗志也稱讚林昱珉後援表現亮眼，有效壓制平鎮的攻勢，林昱珉拿下賽會「投手獎」。

穀保冠軍戰輸球，球員難掩情緒落淚，周宗志肯定球員表現，無論守備、打擊，一直到最後一局都沒有放棄，他也鼓勵陣中球員，尤其是即將畢業的高三球員，要珍惜接下來最後青棒國手選拔賽的機會。

穀保家商近兩個全國大型盃賽黑豹旗、木棒聯賽，都在冠軍戰不敵平鎮高中，周宗志也提到，比賽本來就有輸有贏，球員的臨場反應很重要，回去再加強一些小細節，相信他們可以做的更好。（編輯：黃世雅）1090302