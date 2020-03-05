中華隊聯邦盃後來居上 逆轉勝南韓

（中央社記者龍柏安台北5日電）中華女子網球代表隊今天於2020聯邦盃亞大區一級賽第2戰，在頭點落敗的劣勢下，連搶2勝後來居上，最終以2比1逆轉勝南韓，也保住爭取前2名的一線生機。

中華隊在今年聯邦盃首役，爆冷以1比2不敵印尼，今天面對南韓不能再敗，首點仍派出年僅15歲的小將楊亞依，可惜她以3比6、1比6不敵世界排名309的南韓女將蔣蘇晶，吞下本屆聯邦盃單打第2敗。

所幸接替登場的「小鋼砲」梁恩碩，頂住開局0比2落後劣勢，接下來連趕4局超前，最後也以6比4、6比2直落二，橫掃南韓一姊韓娜梨，也替中華隊續命。

下場後，個性靦腆省話的梁恩碩僅簡單表示：「打得很過癮，很舒服。」而教練翁宜寧也認為，梁恩碩第2戰的表現遠優於首役，「梁恩碩今天的確有打出平常水準，不像昨天好像雜念太多，沒有全心投入。」

決勝最後一點，中華隊派出詹詠然與詹皓晴這組「詹家姊妹」，姊妹倆也展現絕佳默契，再以6比3、6比3掃下南韓的韓娜梨、金娜梨，也幫助中華隊以2比1後來居上，撂倒南韓開胡。

中華隊擊敗南韓後，下一戰對手將是陣中擁有3名WTA 單打排名35名以內的強隊中國。（編輯：張芷瑄）1090305