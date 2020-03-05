UBA徐玉蓮27分領軍 文化勝北市大晉級4強

（中央社記者龍柏安台北5日電）文化大學前鋒徐玉蓮今天攻下本季單場新高的27分，搭配莊家淯的20分、15籃板，文化終場86比62輕取台北市大，摘下6強賽第3勝，也篤定搭上本季UBA的4強列車。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強賽，今天在台北體育館進行最後一天賽事，處在晉級邊緣的文化今天火力全開，半場打完就已取得20分領先優勢，最終淨勝對手24分，也成為繼北市大、世新大學之後，第3支晉級4強的球隊。

文化教頭鄭慧芸賽後坦言，4強本來就是既定目標，不料6強賽前兩戰接連輸給世新與台灣師大，「這也讓我懷疑自己。」不過她強調，為了讓球員最後一戰打出該有的面貌，球隊昨晚開會至深夜11時，今天一大早又操兵演練，「我要她們強勢去轟炸籃框。」

文化上季止於4強門外，今年再次重返4強，致勝功臣的徐玉蓮坦言：「很開心。」不過她也強調，今天擊敗北市大不能算贏，「因為決賽贏了才算贏。」

目前就讀研究所的徐玉蓮，和她同期的隊友都已紛紛進入女子超級籃球聯賽（WSBL），她承認，剛開始會覺得有些孤單，不過留在UBA教練賦予她更大任務，也給了她更多學習機會，「包括如何帶領學妹、如何當個領導，都是很大的學習。」

文化確定晉級後，最後一張4強門票，將由稍後台師大與佛光大學對決，贏家將可搭上本季UBA的4強末班車。（編輯：張雅淨）1090305