聯邦盃詹詠然改搭梁恩碩 中華隊1比2不敵印度

（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華隊昨晚聯邦盃亞大區一級賽事前兩點戰成平手，中華隊第3點原排定詹家姊妹，但改由詹詠然搭配梁恩碩，激戰3盤仍吞敗，中華隊以1比2不敵印度，無緣晉級，只能拚保級。

聯邦盃亞大區一級賽事今年在杜拜舉行，這次共有6隊參賽，採單循環，戰績前2名隊伍，可獲4月的升降賽門票，中華隊前3戰不含對戰印度在內，僅拿下1勝，輸給印度後，戰績1勝3敗，無緣取得升降賽門票，今天將對決烏茲別克，力拚明年續留亞大區一級，若再輸球，恐降入亞大區二級。

中華隊出戰印度一役，開路先鋒仍為15歲小將楊亞依，在決勝盤錯過3個賽末點，歷經2小時44分鐘苦戰後，最終以3比6、6比3、6比7（6比8）輸給布霍薩勒（Rutuja Bhosale）。

世界排名205的梁恩碩在第2點單打上演逆轉秀，以3比6、6比2、6比3扳倒排名160的印度女將蕊娜（Ankita Raina）。

關鍵第3點原排定由詹家姊妹詹詠然與詹皓晴出戰，卻臨時改由詹詠然與梁恩碩聯手，最終以4比6、6比4、4比6落敗。

談到臨時更換雙打組合，教練翁宜寧解釋，主因為印度雙打組合中，米爾扎（Sania Mirza）曾勇奪3座大滿貫女雙冠軍，考量梁恩碩的底線抽球很有壓制力，改派梁恩碩上陣。

對於首度攜手梁恩碩，詹詠然說：「對手打得不錯，我們都盡力了，幾乎每局都很膠著，大家每天都拚到很晚，尤其今天恩碩單雙都打，辛苦她了。」（編輯：陳俊碩）1090307