張育成熱身賽首轟出爐 朱立人敲二壘打

（中央社記者謝靜雯台北10日電）美職印地安人隊今天熱身賽兵分兩路，張育成在與天使隊比賽單場敲2安，熱身賽首轟出爐，印地安人隊以11比10拿勝，朱立人則在與巨人隊比賽後半段替補上場，也有長打表現。

美職熱身賽印地安人隊今天與天使隊比賽，張育成先發打第8棒、守游擊，3局首打席敲出中外野安打，再靠著隊友接連安打延續攻勢、跑回分數，雷耶斯（Franmil Reyes）開轟，張育成單局第2次打擊機會打成內野飛球出局，印地安人隊3局一口氣攻下5分，5比5扳平比數。

印地安人隊5局再起攻勢，雷耶斯敲出個人單場第2轟，2人出局、壘上有人時，張育成補上2分砲，幫助球隊取得8比5領先，為他個人本季熱身賽首轟，張育成5局攻守交換時退場休息。

張育成今天單場3打數敲出2支安打貢獻2分打點，賽後熱身賽打擊率2成50；印地安人隊比賽後半段持續得分，6到8局各拿1分，順利拿下比賽勝利。

印地安人隊另外一場比賽與巨人隊交手，朱立人（登錄為Kungkuan Giljegiljaw，吉力吉撈．鞏冠）沒有排在先發打序中，6局接替上場蹲捕、打第7棒，6局下半打擊機會敲出內野飛球出局，8局敲出二壘打，幫助球隊送回1分。

朱立人今天總計單場2打數敲出1支安打，貢獻1分打點，賽後熱身賽打擊率3成64；印地安人隊比賽後半段追分，終場以11比7拿勝。（編輯：張芷瑄）1090310