全英羽球公開賽11日如期開打 戴資穎尋求第3冠

（中央社記者龍柏安台北10日電）今年羽壇重頭戲的全英羽球公開賽，將於明天點燃戰火，台灣羽球一姐戴資穎連3年都闖進女單決賽，今年她將尋求個人在這項賽事的第3座冠軍，同時也是本季首冠。

總獎金110萬美元（約新台幣3327萬）的2020全英羽球公開賽，將於明天起在英國伯明罕登場，這也是今年度奧運積分賽中，唯一隸屬世界巡迴賽超級1000系列的大賽。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，今年至少已有4場羽球奧運積分賽被迫喊卡或順延，包括原訂上周舉行的德國羽球公開賽，不過全英公開賽依舊如期舉行。

戴資穎生涯曾在2017、2018兩度登上全英女單后座，是台灣羽壇第1人，去年她再打進決賽，卻不敵中國女將陳雨菲、名列亞軍，今年捲土重來，首役將面對過去2次交鋒全勝的20歲中國小將蔡炎炎。

依照籤表來看，小戴8強有望遭遇同樣來自中國的女將何冰嬌，4強則可能碰上2016里約奧運女單金牌得主、西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）或日本好手山口茜。

男單方面，世界球王、日本名將桃田賢斗，今年1月在馬來西亞遭遇嚴重車禍，與死神擦身而過，全英公開賽將不會參賽；世界排名第2的台灣羽球一哥周天成，則榮登男單頭號種子。

小天全英首役將遭遇世界排名31的印度選手韋瑪（Sameer Verma），兩人過去同樣交手2次，小天都是贏家。（編輯：屈享平）1090310