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拳擊奧運亞大區資格賽 台灣雙姝勇闖金牌戰

最新更新：2020/03/10 19:03

（中央社記者龍柏安台北10日電）已確定取得奧運參賽門票的台灣拳后陳念琴與林郁婷，今天在2020東京奧運拳擊亞大區資格賽4強，雙雙都以5比0輕取對手，兩人輕鬆各自挺進最終金牌戰。

2020東京奧運拳擊亞大區資格賽，原訂2月3日在中國武漢舉行，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，比賽臨時喊卡，最後改由約旦接手，比賽延至3月3日至11日在安曼舉行。

目前高居女子69公斤世界排名第一的陳念琴，曾是2018年世界拳擊錦標賽金牌得主，今年她在奧運資格賽首輪，先以5比0擊敗蒙古選手挺進4強，確定摘下奧運參賽門票，是她繼2016年里約奧運後，生涯第2度搭上奧運列車。

今天4強賽，陳念琴面對泰國女將拜松（Baison Manikon），她依舊遊刃有餘，主播也提到陳念琴是目前女子69公斤全球最好的拳手，比賽也一如預期，她輕鬆以5比0摘下勝利挺進金牌戰，對手將是去年亞洲拳擊錦標賽金牌得主、中國名將谷紅。

至於女子57公斤級名將林郁婷，今天在4強則是遭遇2016年世錦賽銅牌得主、澳洲好手尼柯生（Skye Nicolson），林郁婷前2回合都取得領先，最後一回合也守住領先優勢，最終以5比0撂倒對手，也順利闖進金牌戰。

這次奧運拳擊亞大區資格賽，台灣累計共摘下4張奧運門票，除了今天晉級金牌戰的陳念琴與林郁婷外，還包括女子51公斤級的黃筱雯與女子60公斤級吳詩儀，兩人今晚深夜都將在4強出賽，爭取決賽門票。（編輯：張雅淨）1090310

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