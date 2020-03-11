奧運拳擊亞大區資格賽 林郁婷霸氣摘金

（中央社記者龍柏安台北11日電）亞運女子拳擊銅牌林郁婷，今天在2020東京奧運拳擊亞大區資格賽女子57公斤量級決賽，以5比0擊敗日本女將入江聖奈，勇奪金牌。

2020東京奧運拳擊亞大區資格賽，原訂2月3日在中國武漢舉行，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，比賽臨時喊卡，最後改由約旦接手，比賽並延至3月3日至11日在首都安曼舉行。

林郁婷除是雅加達—巨港亞運銅牌，也曾在2018年奪得世界拳擊錦標賽金牌，今年奧運資格賽她從原本的51公斤量級，升級至57公斤級出賽，依舊展現強大宰制力，每一輪都以5比0壓倒性優勢過關。

今天決賽對手入江聖奈，身高僅164公分，和林郁婷相比差了10公分以上，對手開賽就採取近身肉搏，就是不要讓林郁婷凸顯臂展與遠距離攻擊優勢。

不過林郁婷也不是省油的燈，儘管對手刻意採取近身攻勢，林郁婷仍能精準狙擊對手，就連主播都說：「林郁婷統治了場上局面。」

林郁婷在3個回合當中，每回合都拿下滿分，最終她以5比0壓倒性優勢擊敗對手，順利拿下金牌。（編輯：徐崇哲）1090311