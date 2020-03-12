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逆轉常山幹太 周天成全英羽賽挺進8強

最新更新：2020/03/12 20:50

（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣羽球一哥周天成今天在全英羽球公開賽男單16強賽，激戰82分鐘，以2比1逆轉擊敗日本選手常山幹太，8強賽有機會對決台灣「羽球王子」王子維，上演台灣內戰的戲碼。

世界排名第2的周天成去年在印尼、泰國、台北公開賽拿下3冠，今年不含亞洲羽球團體錦標賽在內，首度闖8強。

全英羽球公開賽今天在英國伯明罕展開各組16強賽事，共有8組台將輪番上陣，由高居男單頭號種子的周天成打頭陣。

周天成曾在2017年闖進4強，但2018、2019年卻在首輪就遭到淘汰，這次16強賽對手為排名第11的日本選手常山幹太，儘管過去5度過招，周天成以4勝1敗占上風，但最近一次今年2月在亞團賽交手，以直落二吞下對戰首敗。

周天成今天首局多數握有領先優勢，卻在後段遭到逆轉，以19比21讓出。

第2局戰況膠著，周天成在15比14領先時，疑似因救球造成右膝下方擦傷，一度申請醫療暫停，簡單治療後再度上陣，雙方單局19度戰成平手，周天成以26比24驚險拿下次局。

周天成決勝局歷經落後，隨後穩住陣腳，拉出5比0攻勢反超，後續也未給對手太多機會，以21比13收下勝利，晉級8強，下一戰將出戰日本選手西本拳太與台灣「羽球王子」王子維之間的勝方。（編輯：張雅淨）1090312

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