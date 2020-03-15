SBL李啟瑋第4節飆13分 璞園甩尾勝台銀

（中央社記者龍柏安台北15日電）桃園璞園建築射手李啟瑋，今天全場拿下17分，在決勝第4節跳出來獨拿13分，率隊拉出一波32比14攻勢打爆對手，終場109比89擊敗台灣銀行，終止近來的2連敗。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在板樹體育館進行2場比賽，璞園前3節打完，僅以77比75微幅領先對手，沒想到第4節火力噴發，單節不僅再次轟破30分大關，還將對手得分壓制在4節最低的14分，也成了輸贏的分水嶺。

璞園總教練麥班達表示，球員下半場在防守端主動加壓，是能拉開差距的關鍵，他強調：「因為我們最好的進攻，就是防守，因為我們的攻擊多半來自對手失誤後的轉換快攻。」

李啟瑋坦言，今天這場比賽很重要，因為球隊前2場都輸球，他強調：「一定要贏下來。」而他在第4節3分球累計5投中4，他酷酷地說：「沒想那麼多，只是投進了一顆，隊友就不斷鼓勵我，也繼續送球給我。」

台銀前3節打完還能和對手僵持，第4節攻守崩盤，總教練陳國維無奈地說：「我們漏了12個空檔給對手，他們就攻下了26分，效率太驚人。」

陳國維也坦承，球員在下半場專注力有些渙散，導致璞園光在下半場就轟下62分「這也是近來球隊所面臨的問題」。（編輯：黃世雅）1090315