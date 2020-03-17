受表哥林智平激勵 嘉大李皓偉大專聯賽打擊爆發

（中央社記者謝靜雯台中17日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，嘉義大學野手李皓偉維持打擊好手感，今天單場敲2安，李皓偉受到表哥樂天桃猿隊野手林智平激勵，每天額外練習到晚上10時，大三打擊大爆發。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，嘉義大學今天與高苑科大交手，第3棒李皓偉維持穩定打擊表現，3局敲出安打，5局敲出個人單場第2安，幫助球隊延續攻勢，今天單場5打數敲出2支安打。

嘉大總教練鍾宇政稱讚，李皓偉剛升上大學時打擊沒有特別突出，有時候甚至打不太出來，但他是很正向的球員，不會有負面想法，球隊也有請畢業學長江森燊回來協助重量訓練，幫忙球員提升打擊力量，李皓偉升上大三打擊大爆發。

李皓偉也認為打擊比去年進步很多，自己下足了苦工、想要更進步，李皓偉透露表哥為中職樂天桃猿隊野手林智平，「看著他在中職打球，也想要跟上他的腳步，不能再停滯、要讓自己更進步」。

除了正規球隊訓練外，李皓偉透露球隊練球到下午5時左右，每天會額外練習，有時會練到晚上10時；另外，今年嘉大請到前中職教頭陳連宏當客座打擊教練，李皓偉表示幫助很大，打擊不好時難免會有負面想法，陳連宏可以提供很多幫助和建議。

嘉大睽違12年再打入大專聯賽4強決賽，李皓偉表示很興奮，嘉大曾在複賽擊敗勁敵文化大學，李皓偉與文化比賽單場敲出4安，他表示，文化投手直球速度快，「擅長攻擊直球，有特別鎖定」。（編輯：張芷瑄）1090317