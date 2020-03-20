塞爾蒂克史瑪特染武漢肺炎 NBA至少14例確診[影]

（中央社紐約19日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克後衛史瑪特（Marcus Smart）今天在推特宣布，他的武漢肺炎檢測結果呈陽性反應，目前累計NBA至少14例確診。

26歲的史瑪特推文說：「我5天前檢測，結果今晚出爐是陽性反應。我檢測後就自行隔離，謝天謝地。必須以最嚴肅的態度面對COVID-19。我知道這對我們國家衛生專家是最重要的事，而我們必須盡快讓更多人檢測。」

推文同時附上影片，呼籲大家保持社交距離、勤洗手，「保護自己也保護他人」。

他還推文說：「我目前沒有症狀，感覺很好。但我們國家年輕一輩『務必』自我保持距離，這不是開玩笑。沒這樣做才是自私。我們能夠團結戰勝，但我們必須分開一陣子才能一起擊敗疫情。」

路透社報導，目前NBA球員當中有10人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），但只知道其中5人的姓名，包括猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）和隊友密契爾（Donovan Mitchell）、底特律活塞前鋒伍德（Christian Wood）、布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）以及史瑪特。

籃網還有3名球員確診；洛杉磯湖人稍早也宣布有2名球員篩檢呈陽性。

丹佛金塊稍早表示，球團中一名成員感染武漢肺炎，但未透露染病者是球員或工作人員。費城76人也宣布球團有3人確診。

戈貝爾上週成為NBA首名確診感染的球員，NBA隨後宣布全面暫停本季剩餘賽事。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1090320