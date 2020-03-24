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東奧延期1年 中華奧會：IOC公告為準

最新更新：2020/03/24 20:40

（中央社記者龍柏安台北24日電）中華奧會副秘書長吳國譽今天表示，他們透過日本媒體報導，得知日本首相安倍晉三已和國際奧會主席巴哈提出東京奧運延期1年的提議，不過他強調：「一切仍得以IOC公告為準。」

根據日本放送協會（NHK）報導，台灣時間今晚7時安倍晉三已和IOC主席巴赫（Thomas Bach）通過電話，也提議2020東京奧運延期1年舉辦。

吳國譽受訪時表示，目前IOC還未公告，不過也坦言中華奧會近期內部已有開會討論，也做好了預備方案，「若IOC公告奧運延期，我們馬上就會啟動備案。」

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，造成航空公司航班銳減，據了解，中華奧會日前已與航空公司進行交涉，討論奧運包機相關事宜。

對此吳國譽表示，中華奧會負責籌組中華奧運代表團，除交通運輸、住宿、服裝與整體行銷都是範疇，他說：「我們的確有和旅行社和航空公司接觸並進行了解，不過若奧運延期，這些時程也都會跟著順延。」

由於武漢肺炎疫情席捲全球，導致不少運動項目的奧運資格賽受到影響，對此吳國譽則表示，這部分只能等待各單項總會宣布應變方案，中華奧會對此也會持尊重態度，不過他重申：「一切仍得等IOC公告為準。」（編輯：陳清芳）1090324

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