SBL台銀單洋將出擊 台啤驚險搶下6連勝

（中央社記者黃巧雯新北25日電）SBL台灣銀行因陣中洋將瓊斯腸胃炎與體溫偏高缺陣，今天迎戰台灣啤酒以單洋將應戰，因決勝節關鍵時刻發生失誤，讓台啤以96比93逆轉勝出，驚險搶下6連勝。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，新北市封閉型場館20日起將暫停開放2週，超級籃球聯賽（SBL）賽事一波三折，從暫停比賽，到改至新北市私人場館晧宇國際亞洲區籃球培訓中心開打。

拿下上半季冠軍的台啤，下半季再度拉出5連勝，賽前仍維持不敗之身，今天迎戰台銀首節一度以22比18領先，但次節卻陷入苦戰，以單洋將米歇爾（Charles Mitchell）應戰的台銀，反倒以42比39反超。

雙方易籃後，戰況持續膠著，台銀在決勝節讀秒階段仍一度領先，卻因為失誤，讓台啤洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）與王子綱在最後關頭聯手拉出7比0攻勢，台啤最終以96比93險勝，將連勝場次推進至6場。

近期武漢肺炎疫情升溫，賽前一度傳出台銀洋將瓊斯（Matt Jones）發燒的訊息，台啤球員黃鎮透露，隊友間也在討論，「如果真的他們有的話，就不要打」，但教練團要球員放心，並專注在比賽。

台銀總教練陳國維解釋，瓊斯22日晚上吃壞肚子，23日上午重訓時因發現其臉色有異，已請瓊斯看醫生，經醫師診斷為腸胃炎，今天原本要到場，但因體溫37度多偏高，已請瓊斯在宿舍休息。

至於瓊斯是否有進行武漢肺炎篩檢，陳國維表示，24日曾致電衛福部，「我們有確認，不是那麼簡單就能篩檢」，必須有旅遊史與接觸相關症狀的人，也無法自費篩險，他強調有向衛福部確認過，才讓其餘球員出賽。

不過，台銀陣中不只瓊斯身體不適，陳國維主動透露，陳侑昫、高健益偏頭痛且體溫偏高，已禁止兩人練球，經醫生診斷是感冒。（編輯：張雅淨）1090325