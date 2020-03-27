東奧有機會春櫻季舉辦 小池盼馬拉松回東京

（中央社東京27日綜合外電報導）原訂今年7月舉辦的東京奧運，受疫情影響最晚延期到明年夏天，目前傳出有團體建議避開酷熱的夏天，可考慮在春季或秋季辦，東京都知事小池百合子希望馬拉松能回東京舉行。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球延燒，讓東京奧運及帕運被迫延期舉辦。

日本共同社報導，相關人士昨天表示，國際奧林匹克委員會（IOC）將在3週左右時間決定東奧新的舉辦日程；東京奧運組織委員會以夏季舉辦作為主要方案，但也針對部分國際單項運動總會（IF）提案的春季舉辦進行檢討。

日本放送協會（NHK）報導，IOC昨天與各國際單項運動總會舉行閉門電話會議，根據與會者轉述，IOC向各單項運動總會說明決定東奧及帕運至遲在明年夏季前舉辦的詳細過程等。

IOC也聽取各國際單項運動總會對具體舉辦時間的看法，有些總會認為考量氣候炎熱，可以在春天舉辦，如果要在夏天辦，應避開颱風影響在初夏舉辦，也有總會認為可以考量今年9月或10月舉辦。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）對此表示，希望能在未來3週內決定具體的舉辦時間。

「朝日新聞」報導，東京都知事小池百合子今天受訪談到東奧若延到明年夏天之外的時間舉辦時說，原本改到北海道札幌舉辦的馬拉松與競走項目，「（在東京舉辦）是當然的事，相信東京都民也是這麼盼望」。

IOC去年10月突然宣布將馬拉松及競走項目改到札幌舉辦，原因是7月的東京都太熱，小池當時對此表達反彈。

小池今天稍早在電視節目時也被問到如果東奧在春天或秋天舉辦，馬拉松項目是否還會在札幌舉辦時說，「還是東京來辦比較好，因為太熱的理由已經改變」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1090327