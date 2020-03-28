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百公尺飆生涯最佳 林祐賢向教練下戰帖

最新更新：2020/03/28 16:01
全國大專校院田徑公開賽27日在台北田徑場舉行，目前就讀國立體育大學的林祐賢（右2）在大專男甲100公尺決賽，飆出生涯最佳10秒41摘金。中央社記者黃巧雯攝　109年3月28日
全國大專校院田徑公開賽27日在台北田徑場舉行，目前就讀國立體育大學的林祐賢（右2）在大專男甲100公尺決賽，飆出生涯最佳10秒41摘金。中央社記者黃巧雯攝　109年3月28日

（中央社記者黃巧雯台北28日電）目前就讀國立體育大學的林祐賢，昨天在109年全國大專校院田徑公開賽決賽飆出生涯最佳的10秒41，他今天透露，已向教練潘柏宇下戰帖，希望一年內打破教練10秒39的紀錄。

全國大專校院田徑公開賽一連兩天在台北田徑場舉行，林祐賢昨天在大專男甲100公尺決賽，以10秒41摘金，他看到成績時一度尖叫，並直呼「意想不到」，今天再挑戰200公尺，以21秒58、銅牌作收。

林祐賢本季包括今天在內，已經參加4場賽事，他坦言「有點太疲勞」，賽前只想著盡力比完，並以不要受傷為前提。

林祐賢過去參加107年全國中等學校田徑錦標賽時，左腿肌腱撕裂，休息9個月，高三下學期賽事都缺陣，直到大一才復出，經歷受傷那段期間，林祐賢只想趕快回到場上，他強調，「身體健康最重要」，但今天上場時又遇到下雨，2年前受傷回憶頓時湧上心頭，讓他一度十分焦慮，所幸最終克服心魔，順利完賽。

林祐賢先前100公尺、200公尺都達到亞洲青年田徑錦標賽參賽標準，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，亞青賽取消，後來改瞄準全大運，盼能在大一拿下兩面單項獎牌，賽事也因疫情延後，林祐賢透露，他日前告訴教練，要改拚世青賽，並在昨天100公尺項目，如願達到世青賽參賽標準。

談到後續目標，林祐賢希望，能打破教練潘柏宇10秒39（100公尺項目）的紀錄，他透露，有跟教練說，「給我一年時間，我要打敗你」。

林祐賢近況不錯，卻遇到近期多數賽事取消或改期，儘管有點失望，但他迅速調適好心情，「亞青賽、世青賽都是一個賽事，未來的路還是很長」，林祐賢將放眼明年世大運和亞錦賽，並以「台灣最速男」楊俊瀚為目標，希望能一步步追上前輩。（編輯：謝雅竹）1090328

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