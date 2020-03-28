9名世界冠軍國手參賽 U18東岸聯盟30日開打

2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽30日將開打，共12支球隊參賽，為配合武漢肺炎防疫，賽事將不開放觀眾入場，地主台東體中積極備戰練球。（台東體中提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽30日開打，共12支球隊參賽，為5月陸續開打的青棒國手選拔賽前哨戰，9名去年U18世界盃中華隊國手都有參賽，林政華、林子崴等人預計都將投入中職選秀。

東岸聯盟從2017年起開辦U18青棒層級賽事，全國性青棒賽事多在西部舉行，東部球員外出比賽花費嚇人，長期觀察可發現，東部球員有極好的天分，但臨場與心理層面磨練不足，透過邀請各地青棒隊伍到台東比賽，增加東部球員高強度賽事磨練機會，近年也逐漸看到成效。

台東縣隊去年在玉山盃青棒選拔賽中擊敗高雄市隊、拿下近14年隊史最佳成績季軍，台東體中投手余謙、野手林政華被選入U18世界盃棒球賽中華代表隊，兩人國際賽表現出色，余謙更在冠軍戰先發壓制強敵美國、一戰成名，中華隊順利拿下冠軍。

台東體中本屆木棒聯賽雖然少了王牌余謙，但團隊戰力平均，木棒聯賽拿下殿軍、改寫隊史最佳成績，林政華木棒聯賽打擊率高達5成10、拿下打擊獎第一名。

此次比賽東部球隊共6支參賽，台東大學以一、二年級球員組隊參賽，盼增強對戰強度，地主分兩隊參賽，分別為台東體中、台東縣聯隊，另有成功商水、花蓮體中和玉里高中。

本屆木棒聯賽冠軍平鎮高中、亞軍穀保家商、季軍普門中學此次都有參賽，穀保家商分兩隊參賽，除穀保家商外，另外與秀峰高中、鶯歌工商組新北市聯隊參賽；另外還有壽山高中與西苑高中參賽。

每年4月相對為國內青棒淡季，東岸聯盟30日開打，冠軍4月4日出爐，各隊備戰5月陸續開打王貞治盃青棒賽（小馬青棒選拔賽）、玉山盃青棒賽（U18青棒選拔賽），藉由東岸聯盟調整隊形、觀察球員調整，也讓東岸聯盟賽事重要性越來越受矚目。（編輯：張芷瑄）1090328