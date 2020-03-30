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郭李建夫教螺旋型變速球 許峻暘練成武器拚選秀

最新更新：2020/03/30 22:06
開南大學投手許峻暘（圖）由總教練郭李建夫傳授螺旋型變速球，30日在大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰成為武器，8局14K壓制國立體大，率隊以8比2奪冠。中央社記者謝靜雯攝　109年3月30日
開南大學投手許峻暘（圖）由總教練郭李建夫傳授螺旋型變速球，30日在大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰成為武器，8局14K壓制國立體大，率隊以8比2奪冠。中央社記者謝靜雯攝　109年3月30日

（中央社記者謝靜雯新北30日電）開南大學投手許峻暘，由總教練郭李建夫傳授螺旋型變速球，今天在大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰成為武器，8局14K壓制國立體大、率隊奪冠，也讓許峻暘增加投入中職選秀信心。

許峻暘高中時期球速並不快，最快球速130公里出頭，他透露當初聽到開南大學訓練投手有一套，所以選擇先到開南磨練，今天冠軍戰先發，飆出生涯最快144公里，運用快慢球速搭配，讓國立體大吞下14次三振，也是生涯新高，先發113球投8局失掉2分責失分，率隊以8比2奪冠。

郭李建夫表示，許峻暘升上大學後特別教他螺旋型變速球（似螃蟹球），讓變速球與直球的速差更大，今天冠軍戰那顆變速球投得很好，成功引誘打者。

許峻暘今年畢業將投入中職選秀，郭李建夫提到，許峻暘一直都是很穩定的投手，先發、後援都可以勝任，就看中職各隊的需求，「他很有機會成為職棒即戰力」。

許峻暘表示，今天9局原本想要續投，但是體力有點下滑，他希望外界不要質疑總教練的調度，球員們努力流汗訓練，就是希望在每場比賽把握機會表現，也希望大家可以給教練、球員多一點鼓勵和肯定。

許峻暘有意投入今年中職選秀，詢問過許多開南畢業學長如中信兄弟廖乙忠、味全龍隊吳俊杰意見，今天冠軍戰好投增添選秀信心，但他也希望能再提升球速、增加身體素質，「想要挑戰職棒、還有很多需要加強的地方」。（編輯：謝雅竹）1090330

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