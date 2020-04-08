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林哲瑄二軍開轟悍將勝獅 王溢正復健賽投3局

最新更新：2020/04/08 17:00

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒今天在澄清湖棒球場的二軍賽事，4局上林哲瑄轟3分砲奠定勝基，終場富邦悍將以4比3擊退統一獅；另一場樂天桃猿投手王溢正，今天展開復健賽，投3局失1分。

中職新球季即將於11日開始，為了調整實戰手感，悍將這2天都派出一軍陣容在二軍出賽，昨天對統一獅的比賽，林益全、蔣智賢、高國輝、張正偉都有全壘打演出，以14比6擊退獅隊。

悍將和獅隊今天都推出一軍的先發投手，分別為陳仕朋及江辰晏。陳仕朋主投5局，被敲3支安打，沒有出現保送，送出6次三振，僅失1分；江辰晏也是投5局，被敲4支安打，包含林哲瑄的全壘打，失3分。

悍將4局上率先靠著林哲瑄轟出3分全壘打，取得領先。雖然4局下獅隊的黃恩賜、郭阜林敲安打，追回1分；不過6局上悍將的范國宸、高國輝、高國麟也接連敲安打，得1分，取得4比1領先。

獅隊6局下靠著郭阜林轟出2分砲，追回分數，不過終場悍將還是以4比3擊退獅隊，陳仕朋獲得勝投，江辰晏則吞下敗投。

另外一場二軍賽事，由樂天桃猿交手味全龍隊，龍隊本來處於落後，不過黃柏豪於第6局從張喜凱手中轟出2分全壘打，逆轉比分，終場龍隊以4比3獲勝。前陣子腰部不適的桃猿投手王溢正，今天在二軍展開復健賽，先發投3局，被敲3支安打，僅失1分。（編輯：張芷瑄）1090408

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