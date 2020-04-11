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中職31年開幕戰
中華職棒31年球季4月11日展開，因武漢肺炎疫情首度採取閉門比賽，樂天桃猿接手第一個球季碰上最冷清開幕戰，吸引各國矚目，包括美聯社、路透社、法新社及日本NHK記者都申請採訪。桃猿出動假人、人形立牌「撐場」，不過開賽前現場下起大雨，比賽延期。
中職31年開幕戰
新聞專題
中職31年開幕戰5/11

中職開打吸引國際關注 開放4場賽事免費看

最新更新：2020/04/11 18:01

（中央社記者楊啟芳桃園11日電）中華職棒將成為全世界第一個開打的職棒，會長吳志揚今天表示，可以讓全世界看見台灣防疫的成果，為了服務全世界球迷，決定開放4隊首戰的轉播，在賽事隔天以VOD的方式播出。

中華職棒今天原定在桃園棒球場進行開幕戰，為全世界最早，不過天公不作美，因雨延賽。

中職會長吳志揚今天表示，中職是全球第一個開打的職棒聯盟，全世界都非常矚目，「非常謝謝政府訂定的政策，以及全民的配合，讓整體台灣環境相對比較安全，可以在閉門狀況下開打」。

吳志揚指出，聯盟也非常重視球團、球員、工作人員及媒體的健康，做了很多防疫工作。今天進入球場要經過熱顯像儀、額溫2次體溫測量，要填寫健康聲明書，只能在聯訪區與球員保持距離訪問等。

吳志揚也表示，順利開打能讓全世界看見台灣防疫的成果，為了服務全世界的球迷，聯盟決定在各隊首戰共4場，比賽隔天將比賽內容用VOD方式在CPBL TV上開放3天，免費讓球迷觀賞。

國外轉播的部分，吳志揚說明：「已經有國外的節目商進行洽談，喜歡棒球的國家都有，現在國外朋友可以購買CPBL TV收看。」

吳志揚也說，各國聯盟之間都有互通訊息，「大家也都在交換關於防疫的看法，最近我們根據政府考慮的因素，有研擬一些計畫，也做了演練，有一些經驗」。（編輯：張芷瑄）1090411

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