林岳平中職執教首勝感謝林蒼生 直言想幫助獅隊

中職全球率先開打受矚目，12日中信兄弟隊與統一獅隊交手成開季首戰，遲來的職棒球季首戰就是延長賽，獅隊最終以4比1拿勝，代理總教練「餅總」林岳平收下執教生涯首勝，賽後林岳平開心拿著執教首勝球。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北12日電）中職球季首戰，統一獅隊與中信兄弟鏖戰11局，獅隊4比1拿勝，送「餅總」林岳平執教首勝，林岳平感謝前總裁林蒼生不放棄，「現在獅隊有困難，我也想要幫助這個球隊。」

中華職棒31年球季終於開打，統一獅隊作客洲際棒球場與中信兄弟隊交手，延長賽第11局，獅隊靠著陳傑憲二壘打送回致勝分，郭阜林二壘打再添2分保險分，順利拿下比賽勝利，也是獅隊代理總教練「餅總」林岳平執教生涯首勝。

林岳平表示，今天這場比賽過程千辛萬苦，雙方都有好的表現，只是剛好在第11局獅隊有球員適時跳出來建功，「這也是我帶球隊一直想要走的方向」，看見球員展現韌性拚戰到底。

拿下執教生涯首勝，林岳平感念統一企業前總裁林蒼生，也坦言知道外界並不看好獅隊，「我在這支球隊這麼久，在我最艱難的時候，林蒼生總裁對我不放棄，現在統一有點困難，我也不放棄，想要幫助這支球隊。」

從球員到總教練，林岳平直言，當球員球隊拿勝時，只需專注思考自己有沒有貢獻，但是成為總教練後，從比賽開打到結束，都需要不斷思考怎麼讓球隊贏球，其實很艱難。

林岳平表示，這一場比賽雖然是小小的一勝，但對球隊有很大的幫助，期許球隊團隊合作，將好的感覺延續下去，「從第1勝、10勝，到拿下最後目標總冠軍。」（編輯：管中維）1090412