霸能優質先發壓悍將 桃猿4戰拿47分4連勝

中華職棒樂天桃猿隊打線火力猛，18日全隊敲出16安，加上先發投手霸能7局優質先發，終場以12比9擊敗富邦悍將隊，拿下開季4連勝。中央社記者張新偉攝 109年4月18日

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）樂天桃猿隊打線猛，今天林泓育開轟，林立單場2安、4打點，桃猿團隊敲出16安，先發投手霸能7局優質先發，終場以12比9擊敗富邦悍將隊，拿下開季4連勝，桃猿隊目前開季4戰拿47分。

樂天桃猿隊先發投手霸能，中職首場先發出賽，今天與悍將隊交手，首局稍微有狀況，接連投出保送、被林益全敲出安打、失掉1分，4局被陳品捷敲出陽春砲，但比賽後半段越投越穩，沒有多掉分數。

霸能今天先發用108球投7局，僅被敲出4支安打，投出2次保送、7次三振，失掉2分皆為責失分，優質先發內容幫助球隊拿下勝利。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，霸能今天投球狀況不錯，控球、進壘位置和快慢搭配都有做到位，才能有效壓制對手打線；霸能拿下中職生涯首勝，獲選單場最有價值球員，他表示只要球隊能贏球就很開心。

桃猿隊林立開季維持好手感，今天4局敲安，助球隊開啟攻勢，靠著林泓育二壘打替球隊跑回第1分，朱育賢補上安打，再添1分，6局滿壘打擊機會，林立敲出清壘二壘打，一棒送回3分，幫助球隊拉大領先差距。

林立今天單場4打數敲出2支安打，貢獻4分打點，目前開季4場出賽都有敲安，維持穩定好手感；桃猿隊林泓育今天也有單場2安好表現，7局敲出個人本季首轟。

桃猿隊目前為止開季4場出賽，單場安打數都超過10支，總計拿下47分，團隊已經敲出14支全壘打，拿下開季4連勝，今天比賽打了4小時21分鐘。

悍將隊胡金龍今天8局敲安，以36歲又76天年齡，用704場出賽、3062打席、2809打數，達成中職生涯千安，為中職史上最速、第23人；胡金龍表示，重點還是放在球隊能否贏球，今天雖然輸球，但比賽後半段感覺大家有把態度打出來，希望可以延續這種感覺，也笑說希望明天比賽可以打快一點。（編輯：張芷瑄）1090418

中華職棒Rakuten桃猿隊與富邦悍將隊18日晚間在桃園球場交手，7局下，桃猿陳晨威敲出左外野方向飛球，落地後彈出場外形成場地二壘安打，帶2分打點，擴大球隊領先。中央社記者張新偉攝 109年4月18日

中華職棒18日在桃園球場進行Rakuten桃猿隊與富邦悍將隊的賽事，8局上，悍將陳品捷敲出右外野方向一壘安打，帶有2分打點。中央社記者張新偉攝 109年4月18日

中華職棒樂天桃猿隊開季以來打線勇猛，18日晚間賽事桃猿團隊共敲出16安，終場以12比9擊敗富邦悍將隊，拿下開季4連勝，目前4戰累計拿下47分。中央社記者張新偉攝 109年4月18日

中職樂天桃猿隊打線火力驚人，林立（前中）18日單場貢獻2安、4打點，桃猿團隊總計16安，終場就以12比9擊敗富邦悍將隊，拿下開季4連勝，目前4戰全隊累計已拿47分。中央社記者張新偉攝 109年4月18日

中華職棒樂天桃猿隊18日賽事共敲16安，林泓育也有單場2安好表現，7局更敲出個人本季首轟，助隊以12比9擊敗富邦悍將隊；桃猿目前開季4戰，累計已拿47分。中央社記者張新偉攝 109年4月18日

中華職棒18日在桃園球場進行Rakuten桃猿與富邦悍將的賽事，賽前由樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩以舞蹈熱場。中央社記者張新偉攝 109年4月18日

中華職棒18日在桃園球場賽前，由樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩開場熱舞，儘管沒有球迷在場，新成員甯亞（右）與筠熹（左）仍努力帶動加油氣勢，她們也期待早日與球迷同場為球隊應援。中央社記者張新偉攝 109年4月18日