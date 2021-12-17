台北馬拉松19日開跑 結合環保減碳愛台灣

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（中央社記者龍柏安台北17日電）一年一度的台北馬拉松將於週日（19日）上午6時30分在台北市政府前廣場鳴槍起跑，今年比賽結合環保與減碳，每名馬拉松完賽的選手，贊助就會替跑者種下一棵樹。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，全台馬拉松賽事銳減，而台灣路跑年度盛事2021台北馬拉松，則將依照原計畫登場，台灣女子長跑好手張芷瑄就說，只有台北馬能跑在台北市中心，也是她每年必參加的賽事之一。

今年全國運動會女子馬拉松第5的張芷瑄，從高三開始參加台北馬，她笑說，去年從南京東路跑進台北田徑場，讓她記憶深刻。

張芷瑄說，今年因疫情關係，訓練難度大幅提升，除了練跑得戴著口罩，當時氣溫已開始攀升，她苦笑表示，很多時候甚至課表都無法完成，只能透過減速來跑完設定的訓練量。

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今年台北馬依舊有邀請6個國家、共12名菁英選手來台參賽，選手也依照規定在飯店一邊隔離、一邊備戰，依照天氣預報，今天開始氣溫驟降，比賽當天溫度大約只有攝氏14度，但對長跑而言卻是最舒適的天氣。

本屆賽事首度結合環保議題，並響應2050淨零碳排的目標，大會贊助商富邦金控也發起Run For Green計畫，包括台北馬在內，只要選手全馬完賽，富邦金就會替跑者種下一棵樹，盼能在5年內於全台種下10萬棵樹，一起守護愛台灣。（編輯：張芷瑄）1101217