企聯女壘頒獎 U18國手柯夏愛奪年度MVP

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）2021企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，福添福嘉南鷹隊總冠軍賽4勝3敗擊敗新世紀黃蜂、完成2連霸，U18世界盃女壘國手柯夏愛拿下勝投王以及年度MVP，總冠軍賽MVP為何欹璠。

2021企業女子壘球聯賽總冠軍賽由福添福嘉南鷹與新世紀黃蜂交手，兩隊打到最後1場比賽、鏖戰10局才分出勝負，福添福嘉南鷹隊靠著何欹璠致勝安打，順利拿下隊史企聯女壘第4冠。

今天舉行企業女子壘球聯賽頒獎典禮，總冠軍為福添福嘉南鷹隊、亞軍為新世紀黃蜂隊，新北凱撒勇士隊排名第3。

福添福嘉南鷹隊投手柯夏愛為今年U18世界盃女子壘球賽台灣代表隊成員，U18出賽表現亮眼，冠軍戰對美國先發好投但吞下敗仗，台灣隊拿下亞軍；中華壘球協會新聞稿指出，經由選考委員決定，柯夏愛拿下年度MVP。

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柯夏愛也特別錄製影片感謝福添福基金會、中華民國壘球協會理事長陳任邦，副理事長林昆漢，以及領隊陽帆等支持，並感謝有企業女子壘球聯賽這個舞台，才讓更多人的努力可以被看見。

企業女子壘球聯賽總冠軍賽MVP為何欹璠，新世紀黃蜂隊陳詩婷拿下打擊王以及最佳選手捕手獎，福添福嘉南鷹隊野手李思詩蟬聯全壘打王、打點王，她說：「今年投手控球都不錯，球種也很多元，比賽越來越精彩。」（編輯：張芷瑄）1101218