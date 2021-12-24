新台灣人阿提諾亮相 成男籃禁區最後屏障

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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣男籃的「新台灣人」阿提諾今天首度亮相，中華籃協也透露，目前阿提諾所有歸化流程都已跑完，明年起他不僅將是台灣男籃的即戰力，還將成為禁區的最後一道屏障。

身高211公分、來自美國的阿提諾（William Artino），12月2日與妻子聯袂搭機抵台，日前他已完成隔離，並取得台灣身分證，成為繼戴維斯（Quincy Davis）之後，台灣籃壇第2名歸化球員。

在中華籃協理事長謝典林與副秘書長李雲翔陪同下，阿提諾今天傍晚在晧宇國際莊敬館首度公開亮相，謝典林並把印有Chinese Taipei字樣的T恤交到阿提諾手上，象徵他此後成為台灣男籃的一份子。

完成歸化手續後，阿提諾也確定加盟台灣運彩xT1聯盟的台南台鋼獵鷹，也要準備明年的世界盃男籃亞太區資格賽，對此他強調，他的球風能裡能外，也能適應台灣的快速球風，也可依照對手的布陣做調整。

籃協透露，阿提諾不會是台灣唯一的歸化球員，未來將與SBL、P. LEAGUE+與T1等聯盟相互合作，針對優秀外籍球員進行歸化評選，認同台灣且有意願歸化者優先列入規劃人選。

依照籃協計畫，未來成功歸化的球員，在台效力期間將可參加各聯盟比賽，且不佔用洋將名額，待國家隊徵召時再配合加入集訓與比賽，總教練可依據賽事等級及陣容規劃來挑選適當人選，建立完善參賽計畫。

而籃協並透露，中華女籃歸化計畫案同樣在進行中，期盼透過WSBL開放洋將及海外接洽兩大管道，找尋適合之歸化人選，強化女籃國際賽競爭力。（編輯：吳協昌）1101224