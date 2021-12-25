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元坤盃大專橄欖球賽 低溫細雨中登場

2021/12/25 16:52
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（中央社記者龍柏安台北25日電）2021元坤盃7人制大專橄欖球邀請賽，今天在低溫與細雨中揭開序幕，台灣體大靠著預賽取得2連勝，提前篤定晉級，尋求衛冕的台北醫學大學則要力拚海洋大學，爭取4強門票。

今年邁入第2屆的的元坤盃7人制大專橄欖球邀請賽，總獎金高達新台幣105萬元，今天在板橋第一運動場點燃戰火，比賽共分成公開組、一般組，另有首創的女子組賽事以及OB表演賽。

眾所矚目的公開組共有7隊參賽，比賽分成兩組循環，取分組前2晉級4強交叉對決，而冠軍將可得到新台幣20萬元的高額獎金。

上季首度奪冠的台北醫學大學，今天首役先以12比7輕取台北市大，不料次役以12比26敗給台灣體大，吞下預賽首敗，不過只要他們在預賽最後一戰扳倒海洋大學，依舊可以分組第2之姿取得4強入場券，爭取隊史第2冠。

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元坤盃7人制大專橄欖球邀請賽，是由義大醫院院長杜元坤所籌備舉辦的賽事，過去他就讀台北醫學大學時期，就是橄欖球隊的一員，因此在事業有成後，也自掏腰包回饋體壇。

雖然是邀請賽性質，不過主辦單位仍以最高規格方式辦理，除增加電視裁判，也找來多家贊助商共襄盛舉，杜元坤也期盼透過舉辦這樣的賽事，喚起大家對橄欖球運動的重視，未來甚至可朝企業聯賽或職業聯賽邁進。（編輯：張芷瑄）1101225

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