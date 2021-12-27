更多編輯台推薦新聞：
金句回顧／屠圖大主教力挺達賴喇嘛 聯合國演說替同志發聲
國際

金句回顧／屠圖大主教力挺達賴喇嘛 聯合國演說替同志發聲

解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安
國際

解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王惠美送出升格直轄市計畫：彰化人不比別人「細漢」
首頁 / 運動

星二代光環吳念庭走出不同的路 努力有回饋

2021/12/27 14:15（12/27 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西武獅隊野手吳念庭（左）27日出席活動，吳念庭的爸爸吳復連在棒球界頗負盛名，身為「星二代」吳念庭走出不同風格，感謝爸爸給他各方面的支援。中央社記者謝靜雯攝 110年12月27日
西武獅隊野手吳念庭（左）27日出席活動，吳念庭的爸爸吳復連在棒球界頗負盛名，身為「星二代」吳念庭走出不同風格，感謝爸爸給他各方面的支援。中央社記者謝靜雯攝 110年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北27日電）西武獅隊野手吳念庭今天出席活動，他的爸爸吳復連在棒球界頗負盛名，身為「星二代」吳念庭走出不同風格，感謝爸爸給他各方面的支援，今年打出好表現，「努力有回饋，他也替我開心」。

日職埼玉西武獅隊野手吳念庭今天出席國泰「我的棒球故事樹」活動，他在希望卡上寫下「我希望成長茁壯」的願望，也與在場鶯歌工商青棒隊的球員分享心路歷程。

吳念庭高中就赴日讀書打球，他說一個人去日本很辛苦，語言、文化都很不同，前3年都在學語言，有些同學還會笑他說「學了3年怎麼學不會」，吳念庭不想被看不起，更下苦功學習，他勉勵在場球員，「遇到困難和挑戰，不要害怕失敗，接受、面對它，它會帶著你成長。」

吳念庭的爸爸吳復連在台灣棒球界頗負盛名，身為「星二代」吳念庭表示，國小、國中時打球會聽到大家說「這是吳復連的兒子」，高中就到日本去了，相較起來，在日本打球「星二代」的壓力比在台灣小。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

被問起有沒有和爸爸走出不同的路，吳念庭笑說，爸爸比較活潑，自己很內向，小時候跟著爸爸去球場，也會看到爸爸跟球員們的互動很融洽。

「星二代」有正面也有負面影響，但吳念庭提到，有爸爸的光環在，爸爸提供好的環境給他，就要珍惜運用，爸爸將他送到日本，給了很大的支援，很開心今年可以打出好成績，「努力了這麼久可以有回饋，他也替我開心，但還可以更好。」（編輯：張雅淨）1101227

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族