星二代光環吳念庭走出不同的路 努力有回饋

（中央社記者謝靜雯新北27日電）西武獅隊野手吳念庭今天出席活動，他的爸爸吳復連在棒球界頗負盛名，身為「星二代」吳念庭走出不同風格，感謝爸爸給他各方面的支援，今年打出好表現，「努力有回饋，他也替我開心」。

日職埼玉西武獅隊野手吳念庭今天出席國泰「我的棒球故事樹」活動，他在希望卡上寫下「我希望成長茁壯」的願望，也與在場鶯歌工商青棒隊的球員分享心路歷程。

吳念庭高中就赴日讀書打球，他說一個人去日本很辛苦，語言、文化都很不同，前3年都在學語言，有些同學還會笑他說「學了3年怎麼學不會」，吳念庭不想被看不起，更下苦功學習，他勉勵在場球員，「遇到困難和挑戰，不要害怕失敗，接受、面對它，它會帶著你成長。」

吳念庭的爸爸吳復連在台灣棒球界頗負盛名，身為「星二代」吳念庭表示，國小、國中時打球會聽到大家說「這是吳復連的兒子」，高中就到日本去了，相較起來，在日本打球「星二代」的壓力比在台灣小。

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被問起有沒有和爸爸走出不同的路，吳念庭笑說，爸爸比較活潑，自己很內向，小時候跟著爸爸去球場，也會看到爸爸跟球員們的互動很融洽。

「星二代」有正面也有負面影響，但吳念庭提到，有爸爸的光環在，爸爸提供好的環境給他，就要珍惜運用，爸爸將他送到日本，給了很大的支援，很開心今年可以打出好成績，「努力了這麼久可以有回饋，他也替我開心，但還可以更好。」（編輯：張雅淨）1101227