城市盃青少棒中山李昊昕完投勝 4強球隊出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北城市盃青少棒賽12強複賽28日開打，台中中山一日2戰，先擊敗北市大理，李昊昕（圖）8強先發完投勝，率隊以4比1擊敗宜蘭三星、晉級4強。（台北市棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 110年12月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）台北城市盃青少棒賽12強複賽今天開打，台中中山一日2戰，先擊敗北市大理，李昊昕8強先發完投勝，率隊以4比1擊敗宜蘭三星、晉級4強，李昊昕偶像是中信兄弟鄭凱文、目標打職棒。

2021年台北國際城市青少棒錦標賽12強複賽今天開打，採單敗淘汰賽制，台中中山國中首戰與台北市大理國中交手，4局打完兩隊2比2戰成平手，中山5局靠著接連安打、失誤跑回致勝分，以3比2拿勝晉級8強。

8強戰中山與宜蘭縣三星國中交手，中山派出投手李昊昕先發，李昊昕前2局稍微有狀況，首局投出四壞保送、被敲安打失分，但比賽後半段越投越穩，總計用95球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，幫助球隊拿勝。

中山4局先拿1分、扳平比數，5局靠著單局4安攻勢串聯，一口氣拿下3分、奠定勝基，順利晉級4強，4強將碰上桃園新明國中，勝隊晉級冠軍戰。

中山總教練藍文權表示，今天一日2戰都是比賽後半段追上，投手控球不穩，還好打擊有發揮；前2天都有雨勢，藍文權表示，中部天氣都很好，下雨的天氣對台中球隊來說需要克服，但大家條件都一樣，今天既然出大太陽，就盡情發揮。

李昊昕是球隊搶勝功臣，因為協調性不錯，在教練建議下改為側投、投出一片天，他表示，「目前丟得很順，也練了滑球跟變速球，謝謝隊友幫忙，大家一起守下這場球。」

李昊昕是中信兄弟球迷，他透露剛學投球的時候，都會看中信兄弟投手鄭凱文比賽，「覺得他控球很好，想跟他一樣打職棒。」

桃園新明國中手握3座城市盃冠軍，今天先以4比3擊敗北市重慶國中，8強再以9比0擊敗花蓮三民國中、晉級4強。

新竹縣關西國中以7比0擊敗南投中興國中、晉級4強，北市長安國中先以11比1擊敗桃園龜山國中，再以3比2擊敗桃園仁和晉級4強，長安、關西明天4強交手、爭取冠軍戰門票。（編輯：張芷瑄）1101228