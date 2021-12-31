陳偉殷在美國治療肩傷 誓言再起挑戰通算百勝

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）根據日本媒體今天報導，日職阪神虎隊台灣左投陳偉殷接受訪問時表示，今年因為左肩傷勢沒辦法為球隊貢獻很失望，目前正在美國積極復健，誓言明年要再起，並挑戰通算百勝。

36歲的陳偉殷在去年球季末從美職回到日職效力千葉羅德隊，今年則與阪神虎隊簽下2年合約，在4月29日首度於一軍登板先發對前東家中日龍隊，拿下睽違近10年的日職勝投。不過陳偉殷於6月在二軍登板時，僅投10球就因左肩不舒服退場，之後就沒有出賽紀錄。

根據日媒Daily今天報導，陳偉殷受訪時表示，「今年球季沒能為球隊貢獻，這是最大的遺憾，整個賽季都處在受傷的狀態，所以非常失望。」不過報導也提到，陳偉殷今年在二軍時也提供了很多球隊年輕投手的諮詢，以老將身分為球隊貢獻。

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目前陳偉殷正在美國接受治療與復健，積極解決左肩傷勢的問題。陳偉殷指出，一切都順利地往好的方向進行中，希望盡快治療並強化受傷的部位，為了這個目標正在努力。明年陳偉殷將要面臨與阪神虎隊合約的最後一年，他誓言要「復活」挽回局面。

陳偉殷現在美、日通算已經拿了96勝，離生涯百勝不遠，陳偉殷說：「在整個球季都健康的狀況下，希望為球隊做更多貢獻。」日媒認為，如果陳偉殷能發揮自己的水準，明年達到百勝並不是什麼難事。（編輯：陳政偉）1101231