台灣棒球見證 球迷收藏職棒雜誌試刊號元年門票

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）有球迷成立「中華職棒元年回顧展」粉絲專頁，展示中華職棒聯盟成立初期商品，見證職棒草創艱辛。收藏品中有未對外發行的職棒雜誌試刊1、2號，就連聯盟也沒留存。

臉書「中華職棒元年回顧展」粉絲專頁3年前成立，張貼民國79年、當時中華職業棒球元年的龍、獅、虎、象4支創始球隊，加上後來的鷹、熊2隊，以及成立於85年、台灣職業棒球大聯盟元年勇士、雷公、太陽、金剛4支球隊相關紀念品，這些紀念品來自1名從事服務業的洪姓球迷所收藏。

「我很小就喜歡棒球，從80年代的李居明、宋榮泰及郭泰源開始，中華隊都是靠這些名將為台灣打響棒球「世界5強」名號，從那時候就喜歡棒球，我16歲時剛好是中華職棒元年，因此對職棒元年特別有感情」，成立粉絲專頁的洪姓球迷不願在媒體前曝光，卻很樂意跟球迷分享這些收藏品背後的故事。

洪姓球迷接受中央社記者電話訪問說，這些紀念品有的是自己看球時在球場商品攤位購得；有的在網路上找到；也有一些收藏品像是職棒元年工作證、球場旗幟等則是透過聯盟離職工作人員取得。

在中華職棒元年回顧展粉絲專頁上出現的收藏品五花八門，像是中職龍、獅、虎、象、鷹、熊6隊球衣，以及加油棒造型的鑰匙圈、為裝飾球場製作的吉祥物錦旗，還有不曾對外發行的職業棒球雜誌「試刊號」、職棒元年台北主場門票。

這其中又以職棒雜誌「試刊號」及職棒元年門票最具紀念性。洪姓球迷說，職棒雜誌是和中華職棒一起誕生的雜誌，民國79年2月發行創刊號，但球迷不知道的是在雜誌創刊號之前曾出版1、2期試刊號，當時各印製100多本，寄發給民間企業行號公司團體，期待有心者贊助剛萌芽的職棒。

「試刊號」連聯盟本身也沒留存，洪姓球迷說，自己也是聽職棒聯盟元老級員工提及才知道有「試刊號」1、2期，後來看到有人割愛在網路拍賣，經過激烈競標才順利入手；據他所知，目前試刊1號市面上只有2本，除了他之外，知名球評曾文誠也收藏有1本。

此外，職棒元年台北主場門票也頗具紀念性。他解釋，職棒元年在已拆除的台北市立棒球場、高雄市立德棒球場進行賽事。聯盟曾發行以台北市立棒球場為主場的60張聯票，當時1張門票新台幣200元，1本要價1萬2000元。透過網路拍賣，他趕緊買下，後來才得知主場聯票只賣出5本，唯一沒使用過的是他手上及聯盟本身留存的2本。

為忠實紀錄台灣職業棒球發展樣貌，洪姓球迷也收藏了台灣大聯盟元年在嘉義縣棒球場的開幕戰門票，以及台灣大聯盟開幕戰紀念球等相關商品。他說，唯有把2個聯盟元年時的紀念品都收藏下來「才算有完整的感覺」。

「我老早數不清收藏品的數量有多少了」，洪姓球迷說，從未仔細算過收藏品數量，不過隨著數量增加，他開始感覺力有未逮，也期盼有能力的個人或企業團體接手收藏，妥善保存下來，為台灣棒球歷史作見證。（編輯：孫承武）1110101