114年全運會在雲林 張麗善要讓民眾感受精彩

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）繼去年承辦全國中等學校運動會備受肯定，雲縣府今天宣布，教育部敲定114年全國運動會在雲林，縣長張麗善有信心屆時將再次讓全國人民感受「雲林競艷、精彩無限」。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，全國運動會（簡稱全運會）是國內規模與等級最大的綜合運動會，每2年舉辦1次，雲林縣睽違20年再度承辦全運會，賽事預計在民國114年10月18日至23日登場，將舉辦32項競賽。

張麗善表示，雲林縣府去年4月舉辦全中運，以「雲林上場、精采飛揚」為主軸，不僅聚集全國體壇菁英學生同台較勁，更讓近1萬7000名的選手、教練和裁判等人感受到雲林縣的用心與熱情，對賽事期間的安排讚譽有加。

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有了全中運的成功經驗，雲林縣府去年6月向教育部提出申辦114年全運會計畫書，經過教育部邀集專家學者組成評估小組進行公開書面審查及實地評選，教育部日前核定雲林縣承辦「114年全國運動會」。

張麗善提到，雲林縣近年積極辦理各項大型運動賽事，來提升縣內運動風氣、增加雲林縣的能見度，對於舉辦114年全國運動會，縣府會整合觀光、美食、人文產業，讓到訪參與賽事的民眾留下深刻印象。（編輯：謝雅竹）1110104