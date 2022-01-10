梁恩碩挺進澳網會外賽次輪 莊吉生無緣晉級

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）網球女將梁恩碩今天在澳洲網球公開賽女單會外賽首輪激戰3盤，決勝盤在2比5落後情況下上演逆轉秀，挺進次輪；網球好手莊吉生男單會外賽首輪先盛後衰，以1比2吞敗，無緣晉級。

年度首場大滿貫澳洲網球公開賽1月17日將在墨爾本公園開打，台灣選手莊吉生、梁恩碩今天在澳網會外賽分頭出擊，得連過3關才能取得會內賽資格。

梁恩碩去年闖進法國網球公開賽會內賽，生涯首度躋身大滿貫會內賽行列，但她從2019年起連續3屆挑戰澳網會外賽，都在首輪止步，今年第4度叩關澳網，會外賽首輪出戰排名第224的波士尼亞與赫塞哥維納選手赫爾熱拉什（Dea Herdzelas）。

梁恩碩開賽連續攻破對手發球局，以4比0領先，但盤末發球局失守，遭對手扳平，且搶7失利，首盤以6比7（4比7）棄守。

梁恩碩次盤捲土重來，一口氣連拿5局，以6比1拿下次盤，決勝盤更在最多以2比5落後情況下，後來居上，以7比5勝出，挺進會外賽次輪，將與日本女將本玉真唯交手。

世界排名第176的莊吉生過去3度征戰澳網，最佳成績為會外賽次輪，今天會外賽首輪迎戰排名第126的德國選手漢夫曼（Yannick Hanfmann），兩人首盤激戰至搶7，莊吉生以7比6（7比5）先下一城。

莊吉生次盤連保帶破以3比0領先，但第5局遭到對手回破，盤末又未能守住，以5比7讓出。

決勝盤戰況呈現一面倒，莊吉生連丟6局，以0比6敗下陣來。（編輯：張雅淨）1110110