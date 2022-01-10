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國體速度戰團隊10盜 大專棒球聯賽複賽第3勝

2022/1/10 18:30
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）大專棒球聯賽（公開一級），國立體大今天展現腳程，團隊單場跑出10次盜壘成功，先發投手盧冠宇7局失1分好投壓制，率隊以11比1、7局擊敗美和科大，拿下複賽第3勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，國立體大今天與美和科大交手，國立體大投、打、守、跑都有發揮，屢屢發動盜壘戰術，先發9棒只有2人沒有跑出盜壘成功，單場跑出10盜。

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國立體大先發投手盧冠宇今天僅在3局先投出四壞保送、被敲安打、短打推進、再被敲出滾地球失掉1分；盧冠宇總計用72球投7局，被敲出2支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

國立體大團隊敲出10支安打、選到8次四壞保送，加上盜壘攻勢不斷，比賽前4局打完就取得11比1領先，提前於7局拿下比賽勝利；國立體大目前複賽戰績3勝3敗，6日與輔仁大學比賽，因為雨勢保留至明天繼續完成。（編輯：張雅淨）1110110

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