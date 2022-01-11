蕭齊連飆9K投3局無失分 木棒聯賽穀保3連勝

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽持續展開，C組穀保家商11日與東勢高工交手，穀保高一投手蕭齊先發登板，連飆9次三振，投3局無失分，助隊以10比0、6局奪勝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月11日

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）高中木棒聯賽第一階段預賽穀保家商今天與東勢高工交手，穀保高一投手蕭齊先發，開賽連飆9次三振，投3局無失分，穀保投打發揮，終場以10比0、6局拿下預賽3連勝。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，穀保家商首戰以10比0擊敗新光高中，昨天以10比2擊敗陸興高中，今天與東勢高工交手，穀保派出高一巨投、身高197公分的蕭齊先發。

蕭齊今天開賽連飆9次三振，讓打者9上9下，用40球投3局無失分，穀保4局啟動牛棚，林華偉、孫易磊、馮皓依序登板，各投1局僅被敲出1支安打，投手群聯手飆出17次三振，無失分，順利拿下比賽勝利。

蕭齊是穀保教練團十分期待的投手戰力，高一最快球速就可以投到146公里，加上有身高優勢，木棒聯賽首場先發出賽，投出不錯表現。

同組的興大附農今天與陸興高中交手，興大附農先發投手張祖恩投6局被敲2支安打，投出7次三振，無失分、展現壓制力，球隊1比0領先時退場。

陸興高中7局追回1分、扳平比數，兩隊9局打完僵持不下，延長賽突破僵局10局上，興大附農靠著犧牲觸擊、野手選擇跑回1分，10局下陸興高中沒能拿下分數，興大附農終場以2比1拿下勝利，預賽也是3連勝。

興大附農後援投手詹凱宇今天投4局，被敲2支安打，投出5次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。（編輯：張雅淨）1110111