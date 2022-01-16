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西雅坎本季首度大三元 暴龍對戰公鹿奪下三連勝[影]

2022/1/16 16:57（1/17 02:16 更新）
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美國職籃NBA多倫多暴龍前鋒西雅坎（前右）15日拿下本季首次「大三元」，終場暴龍以103比96擊敗衛冕軍密爾瓦基公鹿（圖取自twitter.com/Raptors）
美國職籃NBA多倫多暴龍前鋒西雅坎（前右）15日拿下本季首次「大三元」，終場暴龍以103比96擊敗衛冕軍密爾瓦基公鹿（圖取自twitter.com/Raptors）
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（中央社密爾瓦基15日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍前鋒西雅坎（Pascal Siakam）今晚拿下本季首次「大三元」，終場暴龍以103比96擊敗衛冕軍密爾瓦基公鹿，收下本季例行賽對戰三連勝。

西雅坎今天繳出30分10籃板10助攻成績，率隊奪下最近9場比賽中的第7場勝利。隊友阿努諾比（OG Anunoby）23投9中獲24分，范佛利特（Fred VanVleet）貢獻17分。

公鹿一哥安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）雖僅有17投6中，仍有30分6籃板表現。隊友艾倫（Grayson Allen）貢獻18分、密道頓（Khris Middleton）16分，波蒂斯（Bobby Portis）則以11分11籃板拿下最近5場比賽中的第3個「雙十」。

今晚公鹿一度領先暴龍15分，但暴龍在上半場最後10分鐘打出20比13的攻勢，中場休息時公鹿僅以49比46領先。

暴龍在第3節倒數9分19秒時首度超前對手，隨後雖被公鹿追平比分，仍靠一波14比10的攻勢，以73比69結束本節。

第4節前9分鐘，兩隊互有領先，但相差都不超過5分，待阿努諾比進算加罰後，暴龍才獲得6分領先，終場以103比96奪勝。

公鹿今晚罰球35中32，命中率91.4%，仍不足以彌補低於3成5的投籃和三分球命中率。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110116

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