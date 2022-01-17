胡金龍選51號向獅隊報到 回家打球不一樣

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野手胡金龍（圖）確定改披獅袍，選定背號51號球衣，17日正式向中職統一7-ELEVEn獅隊報到，並投入訓練，胡金龍直言：「回家打球不一樣。」（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月17日

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）野手胡金龍先前經歷留言風波，被富邦悍將禁賽，去年季後遭釋出，確定改披獅袍，選定背號51號球衣，今天正式向統一獅隊報到、投入訓練，胡金龍直言：「回家打球不一樣。」

胡金龍2020年6月底在南英棒球隊校友會群組留言引發風波，遭下放二軍、禁止出賽、停止隨隊練習，回歸也沒有時程表。去年季後與球隊2年合約到期，也沒有被放在悍將隊60人保留名單中。

獅隊今年初發布消息，看中胡金龍穩定攻擊能力、加以網羅；胡金龍上一次在中職一軍出賽已經是2020年6月24日，新球季再有機會延續球員生涯，胡金龍今天受訪表示，很感謝獅隊領隊蘇泰安，有關心、詢問他要不要回家鄉打球。

談起前陣子被禁賽，胡金龍表示，剛好也遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，有機會讓自己沉澱一下，也維持自主訓練，隨時做好準備，「身體狀況沒有糟到哪裡，還可以打就繼續打。」

獅隊陣中有許多胡金龍熟識的好友，他表示，總教練林岳平有打電話給他，隊友陳鏞基、高志綱等人平時都有保持聯絡，也會一起吃飯聊天。

正式加盟獅隊，有祝福的聲音也有質疑的聲音，胡金龍表示，重新回到球場，沒有什麼事是絕對的，「百分百表現給球迷看，訓練、身體保護都要做好，結果好不好不能控制。」

加入獅隊訓練，胡金龍表示，從旅外、回台打球，繞了一圈加盟家鄉（台南）球隊，正式加入獅隊訓練，「第一個感覺就是回家了，回到家打球的感覺很不一樣」；至於新球季目標還是身體健康，「沒有健康的身體，也不會有太好的成績。」（編輯：張雅淨）1110117

野手胡金龍（中）17日向中職統一7-ELEVEn獅隊報到、投入訓練；他表示，新球季目標還是身體健康，「沒有健康的身體，也不會有太好的成績。」（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月17日