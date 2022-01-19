陳偉殷隔離完畢開始練球 有望趕上2月開訓

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）日本職棒阪神虎隊台灣左投陳偉殷去年經過左肩傷勢困擾，季後都在努力復健，他現在已經回到日本並隔離完畢「出關」，今天首度現身球場練球，有望趕上2月1日的球隊春訓。

陳偉殷在1月初赴日備戰新球季，經過14天隔離之後PCR檢測仍是陰性，從今天開始在鳴尾濱球場進行訓練。根據日本媒體「體育報知」報導，陳偉殷今天的身體狀況看起來不錯，可以進行短距離傳接球等練習，趕上2月1日開始的春訓應該沒有問題。

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陳偉殷日前在個人臉書寫出因為疫情遇到的困難與辛苦，包括從去年12月中開始，因為美國的疫情狀況變嚴重，除了練習、復健和治療等必要外出，其他時間都跟家人待在住處。在返回日本的過程中，陳偉殷表示，「這是一趟需要連續4個核酸檢驗陰性，還有18個冷便當才能完成的返家旅程。」

陳偉殷在去年與阪神虎隊簽下2年合約，不過去年只在一軍出賽2場、拿下1勝，因為左肩傷勢度過了難熬的一年。新球季即將來臨，陳偉殷希望可以完全燃燒自己，回到球場為球隊貢獻，且目前美日通算拿下96勝的陳偉殷，還要挑戰百勝里程碑。（編輯：卞金峰）1110119