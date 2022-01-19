大專棒球聯賽決賽22日開打 4隊爭冠軍榮耀

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110學年度大專棒球聯賽公開男一級決賽22日、23日將在三重棒球場展開，複賽位居第一的文化大學將朝隊史第12冠目標邁進。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月19日

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）110學年度UBL大專棒球聯賽公開男一級決賽，將於22日、23日在三重棒球場進行，由4支大學勁旅文化大學、輔仁大學、台東大學及國立體大爭取冠軍榮耀。

本學年度大專棒球聯賽預、複賽皆採單循環，4強隊伍歷經預賽15場賽事加上複賽7場後脫穎而出。決賽首日先由複賽第1的文化大學對決複賽第4的國立體大；下午則由複賽排名第2的輔仁大學對上第3的台東大學，爭搶隔天的冠軍戰門票。

文化大學上學年度拚決賽失利，繼102學年度後再度跌出4強，今年捲土重來，預賽打出12勝3敗成績，複賽再打出6勝1敗戰績，如願重返決賽，朝隊史第12冠目標邁進。陣中除了有「巨投」林振瑋，團隊砲火也十分兇猛，預、複賽累計5轟居各隊之冠。

輔仁大學前一次挺進4強已是103學年度獲殿軍，近年球隊資源到位，本學年度補強大一新戰力，強化板凳深度。輔大預賽排名第1晉級，複賽5勝2敗也僅次於文化，相隔7年重返決賽的行列，要挑戰繼102學年度（與國立體大並列冠軍）後的隊史第2冠。

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台東大學連續2年闖進4強，上學年度奪下季軍創隊史最佳成績，除了主力打者楊竣翔進入職棒發展，陣容變動不大。國立體大過去連2年闖進冠軍戰，但都以亞軍作收，前次奪冠已是103學年度，本次複賽直到最後一場保留比賽才搶下決賽門票，連續3年挺進4強。

這次大專聯賽有不少「火球男」引起話題，文化大學身高202公分的林振瑋，預賽飆出158公里速球，創個人生涯最快球速；開南大學潘文輝也以158公里並列速球王。輔仁大學18歲投手陳冠豪在複賽創個人最快球速153公里，國立體大李晨薰預賽登板最快球速也有破150公里。（編輯：陳政偉）1110119