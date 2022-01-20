全中運擬開放跨性別選手 教育團體：涉升學應周延

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（中央社記者陳至中台北20日電）高中體總官網日前公告，自112年全中運起，將開放跨性別及雙性人運動員「跨組別」參賽。教育團體指出，全中運成績涉及升學，相關配套應周延，並至少提前3年公告，避免影響學生權益。

高中體總官網公告的中華民國111年全國中等學校運動會競賽規程，針對112年全中運選手參賽身體狀況說明時，把跨性別與雙性人運動員納入參賽範圍，至於資格認定與相關細則，將等體育署訂出辦法後再對外公告。

中小學校長協會理事長張信務接受中央社電訪表示，跨性別參與運動賽事是國際的趨勢，他樂觀其成，但這是國內首度實施，應做好周延的配套，包括哪些運動競技項目可以開放，如何鑑定和評估參賽資格等。

除了體育專業，全中運的競賽成績也涉及升學，例如運動優良學生甄審、甄試，以及運動績優學生獨立招生等。張信務表示，此事不只關乎高中體總，牽涉相當廣泛，教育單位應全盤考量。

張信務表示，牽涉升學權益的事項，應提前至少3年公告，「不可以說現在取得分數，隔一年就馬上用於升學。」畢竟許多選手都是為賽事準備多年，任何制度的調整，都會產生影響。

全國家長會長聯盟理事長潘品睿也認為，跨性別參賽必須要有一套完整的方案，包含防護計畫，處理不當會衍生許多意見和反彈。

潘品睿表示，目前相關細節不明，體育署等單位應把整套計畫寫出來，且應該召開公聽會，讓家長、學生都有權利瞭解和發聲，讓各界一同參與政策的討論，確定這套模式是不是能接受的，避免由政府貿然決定。（編輯：陳政偉）1110120