棒籃雙獅好友日 林安可當攝影師拍洋將灌籃有心得

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P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊與中職統一獅隊合作，23日在新竹縣體育館舉辦「雙獅好友日」，統一獅球星林安可被賦予「一日攝影師」大任，負責捕捉場中比賽與場邊活動畫面。中央社記者張新偉攝 111年1月23日

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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北23日電）中職統一獅隊人氣球星蘇智傑、陳傑憲、林岱安、林安可今天替職籃PLG新竹街口攻城獅隊站台，每人都有特定任務，林安可擔任「一日攝影師」，最滿意拍到兩次洋將灌籃畫面。

中華職棒統一獅隊與台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹攻城獅隊舉辦「棒籃雙獅好友日」主題活動，統一獅隊球星蘇智傑、陳傑憲、林岱安、林安可到新竹籃球館站台。

蘇智傑任務是擔任「一日家瑞鐵粉」，要扮演一日李家瑞忠實粉絲，蘇智傑表示，今天是一日球迷的角色，替球員加油、打氣，任務很成功。

陳傑憲的任務是「一日主持人」，他坦言一開始很緊張，慢慢熟悉之後越來越順利，但也笑說，「希望下次不要再叫我當主持人，我想要當一日球迷、好好地看球」，也提到籃球場氛圍很棒，希望有機會可以再來。

林岱安今天是「一日小編」，任務目標直播在線人數破500人，他笑說可惜沒有辦法突破，「可能要在外表上再好好改變」，但很開心可以參與活動。

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林安可當起「一日攝影師」，他表示很好玩，可以拍到很多想要的照片，在場邊走來走去、視角也很不同，今天拍到最滿意的照片，是捕捉到兩次洋將灌籃。

今天除了開球、完成指定任務，也在觀眾面前跳舞，陳傑憲笑說，平時打全壘打在休息區跳舞，因為都是熟識的隊友很自然，突然要在觀眾面前跳舞很尷尬，「這不是我們的專長」；林岱安感受到籃球迷的熱情，也期待中職新球季開打後，攻城獅球迷也能到棒球場替統一獅加油。（編輯：張雅淨）1110123

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊與中職統一獅隊合作推出主題日「雙獅好友日」，23日在新竹縣體育館由統一獅球星陳傑憲擔任「一日主持人」，賽前負責炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 111年1月23日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊與中職統一獅隊合作主題日「雙獅好友日」，統一獅球星林岱安（前右）應邀擔任「一日小編」，賽前開直播與線上球迷互動。中央社記者張新偉攝 111年1月23日

P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊攜手中職統一獅隊，23日在新竹縣體育館舉辦主題日「雙獅好友日」，攻城獅也安排職棒球星蘇智傑（前中）擔任「一日家瑞鐵粉」，並為賽事開球。中央社記者張新偉攝 111年1月23日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊與中職統一獅隊合作推出主題日「雙獅好友日」，統一獅球星林岱安（前右起）、陳傑憲、蘇智傑、林安可23日現身新竹縣體育館，與球迷互動。中央社記者張新偉攝 111年1月23日