更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市疫苗預約明開放 初四至初六99處可接種BNT
首頁 / 運動

疫情延燒T1海神主場閉門打 雲豹3主場賽事延期

2022/1/24 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北24日電）國內COVID-19疫情延燒，台灣職籃T1聯盟今天宣布，高雄全家海神28日、30日主場高雄巨蛋賽事改閉門舉行，而桃園雲豹1、2月共3場主場中原大學體育館賽事延至4、5月。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，T1聯盟桃園雲豹主場中原大學體育館和超級籃球聯賽（SBL）桃園巨蛋賽事先前已改為閉門戰；而因應台北市政府最新防疫規定，為避免增加防疫壓力，台啤英熊則已將1月2場主場天母體育館賽事延至5月。

T1聯盟今天發布新聞稿宣布，考量全台疫情日漸升溫，為減低染疫風險，桃園雲豹及高雄海神主場賽事進行調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中，桃園雲豹1月29日主場出戰台啤英熊，以及2月5、6日迎戰高雄海神、台中葳格太陽賽事，預計延至4月29日至5月1日展開3連戰，屆時雲豹將依序出戰台中太陽、台啤英熊、高雄海神。

考量高雄也出現疫情，為降低疫情擴散可能，T1聯盟表示，經海神球團和聯盟討論後決議，海神1月28日、30日與台中太陽、台啤英熊賽事，將改閉門比賽，不開放球迷進場。（編輯：張雅淨）1110124

延伸閱讀
T1桃園雲豹因應疫情 週末主場賽事閉門進行桃園雲豹力退台南台鋼獵鷹 T1首勝開張
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族