疫情延燒T1海神主場閉門打 雲豹3主場賽事延期

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）國內COVID-19疫情延燒，台灣職籃T1聯盟今天宣布，高雄全家海神28日、30日主場高雄巨蛋賽事改閉門舉行，而桃園雲豹1、2月共3場主場中原大學體育館賽事延至4、5月。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，T1聯盟桃園雲豹主場中原大學體育館和超級籃球聯賽（SBL）桃園巨蛋賽事先前已改為閉門戰；而因應台北市政府最新防疫規定，為避免增加防疫壓力，台啤英熊則已將1月2場主場天母體育館賽事延至5月。

T1聯盟今天發布新聞稿宣布，考量全台疫情日漸升溫，為減低染疫風險，桃園雲豹及高雄海神主場賽事進行調整。

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其中，桃園雲豹1月29日主場出戰台啤英熊，以及2月5、6日迎戰高雄海神、台中葳格太陽賽事，預計延至4月29日至5月1日展開3連戰，屆時雲豹將依序出戰台中太陽、台啤英熊、高雄海神。

考量高雄也出現疫情，為降低疫情擴散可能，T1聯盟表示，經海神球團和聯盟討論後決議，海神1月28日、30日與台中太陽、台啤英熊賽事，將改閉門比賽，不開放球迷進場。（編輯：張雅淨）1110124