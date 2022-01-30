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新竹棒球場將完工 味全龍隊主場球季前啟用

2022/1/30 14:19（1/30 14:47 更新）
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新竹市立棒球場因建物老舊、耐震係數不足等，2019年原址拆除重建，盼2022年球季開打前完工啟用。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月30日
新竹市立棒球場因建物老舊、耐震係數不足等，2019年原址拆除重建，盼2022年球季開打前完工啟用。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月30日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市政府投入新台幣12億元，2019年啟動「新竹市立棒球場重建工程」，預計春節後展開草皮鋪設作業，今年球季開打前就能完工讓中華職業棒球大聯盟味全龍隊使用。

新竹棒球場1974年動工興建，1976年11月落成啟用，但腹地狹小，加上位在市中心，周圍都是重要道路，在街道狹窄、腹地小情況下，只要一有賽事就交通壅塞，美中不足。

竹市府2017年成功向行政院爭取到前瞻基礎建設計畫經費，棒球場原址拆除重建；根據新竹市政府提供新聞資料，重建工程流標6次，2019年終於發包、動工。

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此外，以中職第5隊身分重返職棒的味全龍隊已設新竹球場為主場之一，將擁有球場10年經營權與5年優先續約權。

竹市府說，新竹市立棒球場採OT營運（民間機構營運政府投資興建完成之建設），竹市府已與龍來球場股份有限公司簽約，預計1個球季會有40場主場在風城，1年中也將安排30天開放公益與體育活動使用，由竹市府審核。（編輯：李明宗）1110130

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