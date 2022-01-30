藤井聰太王將戰連3勝 有機會創最年少5冠紀錄

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本將棋8大頭銜之一的王將戰（7局4勝制）今天在櫪木縣舉行第3局對局，19歲的藤井聰太以挑戰者身份獲得第3勝，若再奪一勝，將成為史上最年少5冠紀錄者。

第71屆王將戰7番勝負（7戰4勝制）第3局於昨天、今天在櫪木縣大田原市舉行，藤井挑戰渡邊明奪勝。本屆王將戰開賽後藤井獲3連勝，2月11、12日在東京都立川市舉行的第4局如再奪勝，將成為將棋史上最年少，也是第4位達成5冠的將棋棋士。

本屆王將戰對目前擁有王將、名人、棋王等3冠的渡邊而言，是一場能否達成王將戰4連霸的頭銜保衛戰。渡邊在2008年龍王戰7番勝負接受羽生善治挑戰，3連敗後4連勝，衛冕成功，本屆王將戰是否再度出現逆轉勝局面，備受關注。

另一方面，對有棋聖、龍王、王位、叡王等4冠的藤井而言，是一場能否成為史上最年少5冠的戰役。

目前保有史上最年少5冠紀錄的是現年51歲的羽生善治（九段），羽生於1993年8月18日以22歲10個月的年齡達成史上最年少5冠紀錄，在當時擁有龍王、王位、王座、棋王、棋聖等5冠。

藤井2月的第4局對局如達成4連勝，將成為將棋史上最年少、未滿20歲即達成5冠紀錄的棋士。（編輯：廖漢原）1110130