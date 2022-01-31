NBA華格納率隊逆轉 魔術險勝獨行俠

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（中央社奧蘭多30日綜合外電報導）靠著華格納（Franz Wagner）18分，包括倒數54秒超前比分的一記突破上籃，美國職籃NBA奧蘭多魔術今天110比108險勝達拉斯獨行俠，最近5場主場賽事取得3勝2敗佳績。

終場前16.8秒，108比110落後的獨行俠暫停回來後，把球交給左邊底線的克雷貝（Maxi Kleber），但克雷貝在倒數不到兩秒時三分外線出手不進，布拉克（Reggie Bullock）補籃球也彈出，獨行俠最終只能看著時間用盡，將勝利拱手讓人。

卡特（Wendell Carter Jr.）此役交出14分14籃板的「雙十」表現，也是魔術贏球功臣。

魔術最近5場主場賽事取得3勝兩敗，不只拿下本季第2次2連勝，也是2021年2月以來，首次在主場連贏兩戰。

魔術今天多點開花，替補上場的奧克（Chuma Okeke）交出個人本季新高的19分，安東尼（Cole Anthony）16分6助攻，替補上場的華格納（Moe Wagner）15分鐘就貢獻14分，班巴（Mo Bamba）與哈里斯（Gary Harris）也各挹注10分。

獨行俠則以唐西奇（Luka Doncic）34分、12籃板、11助攻表現最好，他本季第7次、1月第5次「大三元」，可惜沒辦法幫助球隊拿下勝利。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110131