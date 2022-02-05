樂天桃猿新球季「再戰起來」 開訓喊奪總冠軍

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（中央社記者楊啟芳嘉義縣5日電）中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場正式開訓，年度口號為RISE UP再戰起來，總教練曾豪駒喊出一定要有強烈企圖心打進季後賽、拿下總冠軍；今年隊長則是由林泓育接下。

桃猿隊年度口號為RISE UP「再戰起來」，領隊浦韋青表示，過去2年球隊表現不算很理想，有很多地方沒有發揮，包括舉辦活動受到疫情影響，還有球隊戰力。浦韋青指出，今年日本總部提供很多資源，包括請了3名日籍教練，還成立新的育成部門，「一切都是為了總冠軍」。

總教練曾豪駒也喊出：「今年有非常大企圖心要打進季後賽、拿到總冠軍」。曾豪駒表示，希望選手在訓練時不要自我設限，必須勇於突破，「訓練讓自己不舒適，比賽才能從容面對」。

曾豪駒提醒選手，假期結束後就代表球季的挑戰要開始了，必須有強烈的企圖心，並提出4個方向，第1是要相信自己、相信團隊；第2是專注當下；第3是不要懼怕失敗、勇於面對；第4是堅持到底，「這幾年我們在低潮時會懷疑自己，但要相信自己是最強的」。

球團副董事長川田喜則對球隊喊話，「不管是球員、工作人員，大家都要很努力地做事情，機會就會過來，希望教練團、選手一起努力、加油，朝向總冠軍。」

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新年度隊長由林泓育接任，他表示，「很高興又能接到隊長職務，我會盡我的能力幫助隊友，擔任選手跟教練之間的橋梁，選手有困難都可以來找我，相信今年一定可以拿下更好成績。」

桃猿隊找了3名日籍教練，包括首席教練古久保健二、總合跑壘守備教練西村彌、二軍首席投手教練川岸強。今天開訓古久保健二有出席，他表示，希望可以多跟教練團、選手討論，將球隊引導到好的方向，並導入日式戰術，大家共同努力。（編輯：陳仁華）1110205