T1阿巴西獲選1月MVP 桑尼奪最佳外援獎項

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃T1聯盟1月獎項今天出爐，新北中信特攻「黑豹」阿巴西單月場均22.9分，且締造本土單場得分新高紀錄，與台中葳格太陽洋將桑尼分別獲選單月MVP、最佳外援。

T1聯盟今天發布新聞稿公布1月MVP及最佳外援獎項，阿巴西去年選秀會首輪獲得中信特攻青睞，歷經前面1個月多適應，逐漸在場上發揮影響力，今年1月表現搶眼，單月飆出本土最高22.9分，另有7籃板、4助攻、1抄截和0.9阻攻，獲得多數媒體青睞，榮獲月MVP獎項。

阿巴西領軍中信特攻奪下5勝2敗佳績，1月16日出戰台南台鋼獵鷹一役，阿巴西更轟下個人新高31分，改寫聯盟本土單場最高得分紀錄。

生涯首座月MVP到手，阿巴西謙虛地說：「說真的，我壓根沒想過能夠那麼快就拿到月MVP，這座獎將給我更大的動力，督促我每場比賽都更進步，表現能更穩定。」

不過，阿巴西還有更遠大的目標，他表示，希望月MVP只是開始，希望本季球隊能夠一舉打進總冠軍賽，期盼自己能夠拿下總冠軍賽MVP。

台中太陽33歲洋將桑尼（Sani Sakakini）1月繳出24分、14.5籃板、5助攻、2.5抄截、1阻攻的全能成績單，幫助太陽戰績強勢反彈，拿下5勝3敗佳績，步步逼近前段班，也為自己在單月最佳洋將票選中，贏得媒體和球團半數以上選票。

桑尼1月28日迎戰戰績龍頭的高雄全家海神，展現一夫當關霸氣，全場豪取31分、15籃板、5助攻、2抄截，再度斬斷海神連勝，儼然成為海神剋星。

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桑尼被外界視為T1聯盟本季最強洋將，又獲單月最佳外援肯定，他開心地說：「很高興能獲選為1月最佳外援，這都來自於每天的練習和每場比賽的努力，才能夠獲得的結果；沒有我的隊友，我無法做到這一點，因為有他們的支援，我才能在場上有效的得分。」

T1聯盟元年規劃兩項單月獎項，分別為單月MVP及單月最佳外援，MVP獎項限定本土球員，最佳外援獎項包括外籍球員及第三類規範球員，票選機制除了媒體票選也納入球團票選，每支球團由總經理和總教練參與投票，但禁止投自家球隊球員，媒體和球團票選權重比例為9比1，1月MVP及最佳外援票選共有21名專業媒體記者及10名球團代表參與投票。（編輯：陳仁華）1110209